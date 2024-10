Dopo essere finita nel dissing tra Fedez e Tony Effe, Chiara Biasi oggi ha rotto il silenzio e ha commentato tutta la vicenda lanciando una frecciatina. Non ha fatto nomi e non ha citato nello specifico il dissing, ma è abbastanza chiaro che si riferisse a quello. E lo ha fatto proprio oggi dopo che sono uscite notizie riguardo delle indagini in cui è coinvolto anche il bodyguard del rapper.

La risposta di Chiara Biasi al dissing di Fedez e Tony Effe in cui è stata tirata in ballo

Abbiamo parlato a lungo del dissing tra Fedez e Tony Effe in cui sono stati coinvolti tantissimi personaggi noti (compresa Chiara Ferragni). Nelle varie citazioni c’è anche quella di Chiara Biasi, amica della Ferragni. Nel pezzo di Fedez leggiamo infatti: “Con Chiara Biasi a farti di k*ta, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva. Eri tu la mia b*ch non Taylor Mega”.

Nella canzone, quindi, sono state fatte pesanti accuse nei confronti della Biasi inerenti il fare uso di sostante stupefacenti. Accuse a cui lei non ha mai risposto, è sempre rimasta in silenzio su tutta la vicenda. Ma adesso l’influencer ha parlato con una storia sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE: Francesca Sorrentino sbugiardata da un ex volto di Temptation Island

“Non vendicarti mai, siediti e aspetta. Coloro che ti feriscono, spesso si distruggono da soli”, ha scritto Chiara Biasi. Come si nota, non ci sono riferimenti diretti alla vicenda del dissing e a Fedez in particolare. Però il pensiero va proprio a questo per le ultime notizie che riguardano il rapper, o meglio il suo bodyguard che è stato arrestato.

In pratica si stanno svolgendo indagini sulle curve ultras di Inter e Milan, inerenti il tifo violento e presunti coinvolgimenti con la mafia. A parte questo, tra gli arrestati c’è anche il bodyguard di Fedez, come riporta Ansa. Tra l’altro pare il rapper volesse fare entrare a San Siro le sue bibite grazie al capo ultrà Luca Lucci (anche lui arrestato) e, insieme a lui, pensava di rilevare la famosa discoteca Old Fashion.

Pensiamo quindi che la storia di Chiara Biasi sia legata a questa vicenda. Ma l’ex marito di Chiara Ferragni attualmente non è nel registro degli indagati. E su questo riportiamo solo le notizie ufficiali.