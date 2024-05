Ora non si nascondono più! Sonia Bruganelli e Angelo Madonia beccati mano nella mano

Gossip

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Sonia Bruganelli

In queste ultime ore sono state rilasciate delle fotografie che mostrano Sonia Bruganelli mano nella mano con Angelo Madonia e tutto ciò sembrerebbe confermare il rumor sul loro flirt.

Le nuove foto di Sonia Bruganelli con Angelo Madonia

A inizio maggio avevamo riportato il rumor secondo il quale Sonia Bruganelli potesse avere un flirt con Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle. I due erano stati avvistati a Roma e poi in Spagna insieme, ma poco tempo dopo l’opinionista aveva dato la sua versione dei fatti:

“Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero.

Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”.

Sonia Bruganelli quindi aveva smentito le voci sul presunto flirt parlando di una semplice amicizia e di un viaggio di lavoro. Tuttavia, le immagini pubblicate sull’ultimo numero di Chi potrebbero ribaltare ancora una volta le carte in tavola. L’opinionista e il ballerino sono stati paparazzati per le strade della Capitale mano nella mano. Sembrano molto vicini e ridono scambiandosi baci sulla guancia:

“Prima uscita in coppia. Non riescono a staccarsi nemmeno un secondo. “Chi” li ha sorpresi a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena e un dopocena romanticissimo.

A Roma si parla da tempo della sua amicizia con il ballerino Angelo Madonia, e lei osserva la situazione divertita, sapendo di poter giocare sempre sul filo dell’amicizia”.

Ovviamente non abbiamo ancora la conferma ufficiale del fatto che sia nata una nuova coppia, quindi non ci resta che aspettare delucidazioni o ulteriori smentite da parte dei diretti interessati.