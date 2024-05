Tedua ha una nuova fidanzata (famosa) e annuncia duetti con Angelina e Annalisa

Gossip

Nicolò Figini | 21 Maggio 2024

In queste ore si sta parlando sempre di più della vita privata di Tedua, soprattutto in merito alla presunta nuova e famosa fidanzata. Inoltre, tra non molto, il cantante rilascerà il nuovo album che contiene duetti anche con Angelina Mango e Annalisa.

La nuova fidanzata di Tedua

Nei mesi appena passati abbiamo potuto assistere più volte ad alcune indiscrezioni relative a Tedua e alla sua vita sentimentale. Voci di corridoio affermavano che stesse nascendo del tenero tra il cantante ed Emma Marrone, perché erano stati avvistati molto vicini ad alcuni eventi.

A quanto pare però non è così in quanto, in base ad alcune foto che circolano sul web, sembrerebbe che abbia una fidanzata famosa. Si tratterebbe di Nicky Passerella, una influencer protagonista del recente successo Netflix “Il fabbricante di lacrime“. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie di Milano e le foto hanno lasciato tutti senza parole per lo stupore.

Al momento ovviamente non sappiamo ancora se si tratta di un amore o di una semplice amicizia, lo scopriremo solo tra un po’ di tempo se i diretti interessati vorranno. Nel mentre però, Tedua, si concentra anche sulla sua carriera e tra non molto uscirà il suo nuovo album.

Venerdì 24 maggio 2024 uscirà il disco intitolato “Paradiso“, che chiude il tributo dantesco alla Divina Commedia. Conterrà otto brani inediti e tanti duetti accanto ai personaggi più forti del momento nel panorama musicale pop e rap italiano. Tra questi spiccano Annalisa e Angelina Mango ma possiamo citare anche Tony Boy, Capo Plaza e Bresh. In una recente intervista riportata anche da ANSA:

“Non sento la pressione del successo de La Divina Commedia, questa è una versione deluxe e non dovevo dovevo dimostrare niente a nessuno. Di ansia da prestazione magari riparliamo con il prossimo album. […] Ho scelto pezzi di Angelina Mango e di Annalisa, perché mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort”.

Non vediamo l’ora di sentire le nuove tracce!