Sonia Bruganelli spiega che rapporto c’è con Angelo Madonia e perché si trovava in Spagna con lui

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Sono stati beccati insieme prima in Spagna e poi a Roma e il gossip è circolato piuttosto velocemente. Tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia c’è del tenero? A intervenire sul pettegolezzo e il perché i due si trovavano insieme è stata l’opinionista de L’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli e il rapporto con Angelo Madonia

Se da una parte si vocifera un cambio di programmazione per L’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda eccezionalmente di domenica, così come l’ingresso di nuovi naufraghi, non manca il gossip! Coinvolta nel pettegolezzo Sonia Bruganelli. L’opinionista de L’Isola dei Famosi è stata pizzicata in Spagna e a Roma in compagnia di Angelo Madonia. C’è del tenero tra loro? L’ex moglie di Paolo Bonolis ha subito fatto chiarezza a Casa Chi:

“Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”.

E per quanto tra loro pare esserci soltanto una bella amicizia, nata non molto tempo fa, c’è chi ci ha ricamato sopra. Specie dopo l’uscita delle immagini sul settimanale Chi che, in esclusiva, ha lanciato un servizio proprio su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. L’imprenditrice ha trascorso il ponte del 1° maggio in Spagna, a Palma di Maiorca. Con lei l’amico e assistente Alessandro Boero e lo stesso ballerino di Ballando con le Stelle.

Sono stati ritratti a ridere e scherzare insieme con altri amici e i più si sono domandati quale sia il loro rapporto. Anche perché oltre queste foto ne sono spuntate delle altre a Roma, sotto casa del maestro di danza, dopo un giro in auto. A inizio marzo Dagospia aveva già spifferato qualcosa, che è andato ad aggiungersi con il pettegolezzo di Chi.

Ma Sonia Bruganelli è stata chiara: si tratta solo ed esclusivamente di lavoro e… amicizia!