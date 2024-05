Sonia Bruganelli cerca un nuovo amore per l’ex Bonolis: “Organizzerò dei casting”

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Sonia Bruganelli

Nonostante la fine del matrimonio Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno mantenuto un bellissimo rapporto. In una recente intervista l’opinionista ha fatto sapere di essere alla ricerca di una fidanzata per l’ex marito: “Forse organizzerò dei casting”

Sonia Bruganelli alla ricerca di un nuovo amore per Bonolis

Impegnata con l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli è tornata a parlare della sua vita privata. Al settimanale Confidenze, l’imprenditrice è tornata a dire la sua sull’ex marito, Paolo Bonolis. La produttrice TV si è separata da circa un anno e in maniera ironica ha raccontato:

“Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata“, ha detto con ironia Sonia Bruganelli. Sebbene dopo 26 anni d’amore il loro matrimonio sia terminato, hanno mantenuto comunque un rapporto meraviglioso, per il bene dei loro figli.

Una separazione che, come sempre detto, è avvenuta senza troppi problemi, tanto che ancora oggi lavorano insieme fianco a fianco. Si stimano reciprocamente e l’affetto non è mai mancato:

“Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone e che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli“, ha spiegato ancora Sonia Bruganelli.

La decisione che, come detto in altre occasioni è arrivata dall’opinionista de L’Isola dei Famosi e che Bonolis ha accettato di buon grado, seppur dispiaciuto. Il conduttore peraltro ha fatto sapere che oggi non sta pensando all’amore. A Il Corriere della Sera, non molto tempo fa, ha dichiarato di stare bene da solo e non cercare l’anima gemella. Ma se dovesse ricapitare non si tirerà di certo indietro.

Ultimamente peraltro si è detto che Sonia Bruganelli sia vicina ad Angelo Madonia. Lei a Casa Chi aveva fatto sapere si trattasse solo di lavoro. Il ballerino, invece, a Chi ha spiegato si trattasse solo di una bella amicizia.

Intanto però è notizia fresca che i due sono stati paparazzati nuovamente insieme dalla rivista. E ora il gossip torna a farsi largo, nonostante le smentite!