Sonia Bruganelli chiude con i reality: “Opinionista al GF o Isola? Ho esaurito il mio tempo”

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Grande Fratello Isola dei Famosi

Ci sarà ancora modo di vedere Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista? Lei chiude a tale possibilità sia per il GF che per L’Isola

“Ho esaurito il mio tempo”, con questa risposta secca Sonia Bruganelli chiude alla possibilità di ricoprire il ruolo di opinionista in una prossima edizione del GF o de L’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli chiude ai reality

Sebbene si sia conclusa L’Isola dei Famosi con la vittoria di Aras e ora è tempo di pensare a Temptation Island (tra coppie e possibili tentatori), Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé per delle recenti dichiarazioni sui reality in cui è stata opinionista e ha dato una risposta drastica per il futuro.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha aperto il box delle domande e qui i suoi follower si sono davvero sbizzarriti con i quesiti, tra i più disparati e complimenti di vario tipo. Non è mancato ovviamente un riferimento alla recente Isola dei Famosi, dove ha affermato di essersi trovata molto bene e reputa diversa rispetto al Grande Fratello.

Nonostante i più maliziosi abbiano spesso avuto da ridire, anche con il collega di poltrona Dario Maltese e la conduttrice Sonia Bruganelli si è trovata davvero molto bene. Insomma, tutto si è concluso nel migliore dei modi e secondo i piani. Così qualche fan curioso ha voluto sapere: “Rifaresti l’opinionista a L’Isola se te lo dovessero richiedere o al GF?”.

Secca la risposta di Sonia Bruganelli che, senza mezzi termini ha replicato: “No, credo di aver esaurito il mio tempo per commentare reality”. A differenza di anni passati, dove poi ha cambiato idea, pare che stavolta l’opinionista abbia le idee piuttosto chiare!

Le storie Instagram di Sonia Bruganelli

C’è da dire che proprio di recente a Casa SDL l’imprenditrice ha parlato proprio di questo, con un occhio a un’ipotetica conduzione di GF, Isola dei Famosi o comunque di un reality show. A quanto pare, a oggi, anche tale possibilità non sembra rientrare nei suoi piani. Ma mai dire mai!