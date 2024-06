NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

Nella giornata di domenica 9 giugno 2024 la pagina ufficiale di Temptation Island ha rivelato che la quarta coppia di concorrenti è composta da Raul e Martina. Andiamo alla scoperta di tutto ciò che sappiamo sul loro conto e perché hanno scelto di scrivere ai casting: dall’età ai profili Instagram.

Chi sono Raul e Martina

Nome e Cognome: Raul e Martina

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Martina è nata a Roma. Non sappiamo dov’è nato Raul

Età: Martina ha 26 anni. Non sappiamo l’età di Raul

Altezza: Non conosciamo la loro altezza

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Non sappiamo il loro segno zodiacale

Professione: informazione non disponibile

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: Raul ha molti tatuaggi, Martina sembra non avere dei tatuaggi.

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Raul e Martina età e biografia

Chi sono e quanti anni hanno Raul e Martina di Temptation Island 2024? Del fidanzato non abbiamo molte informazioni a disposizione, mentre della compagna sappiamo che è nata a Roma e ha un’età pari a 26 anni. Nessuna notizia sul loro peso o la loro altezza.

Per ora non abbiamo idea di chi siano i loro genitori, se abbiano fratelli e sorelle, quale lavoro facciano o quale percorso di studi hanno intrapreso. Tutto ciò verrà rivelato solamente con il passare del tempo.

Oggi dove vivono? La coppia potrebbe abitare a Roma anche se ognuno nel proprio appartamento. Ma passiamo, ora, alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Martina e Raul di Temptation Island che cosa sappiamo? Non siamo a conoscenza delle loro relazioni passate, di conseguenza possiamo solo parlare di loro due.

Sappiamo che nel 2022 stavano insieme, ma Martina ha lasciato il fidanzato a causa della troppa gelosia e possessività. Non sappiamo se Raul in questo frangente abbia avuto un’altra fidanzata, ma possiamo ipotizzare delle frequentazioni.

Nel 2023 hanno deciso di riprovarci e nel mese di giugno 2024 hanno annunciato di stare insieme da 10 mesi. Scopriremo presto se si riterranno pronti per la convivenza oppure no.

Dove seguire Raul e Martina di Temptation Island 2024: Instagram e social

Dove possiamo seguire Raul e Martina sui social durante la loro avventura a Temptation Island 2024? La risposta al momento non possiamo ancora fornirvela perché si tratta di una coppia estranea al mondo dello spettacolo.

Per adesso nessuno conosce i loro cognomi e di conseguenza è complicato riuscire a scovare gli eventuali profili Instagram o le ipotetiche pagine su Facebook.

Nel caso in cui dovessero avere qualche account, ovviamente, questi saranno privati in modo da non anticipare nulla al pubblico sul loro percorso nel reality.

Raul e Martina a Temptation Island 2024

A chiamare la produzione di Temptation Island 2024 ci ha pensato Martina perché non è sicura del suo rapporto con Raul. Il fidanzato le ha chiesto di andare a convivere ma teme la sua gelosia, motivo di rottura in passato:

“Sono fidanzata con lui da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo. Tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno nel dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

Raul, tuttavia, è convinto che la sua gelosia non sia un problema: “Non è così grave, sono semplicemente tanto innamorato“. Pensa che la convivenza possa aiutarli a risolvere i loro problemi, avrà ragione?

Il percorso a Temptation Island

Il percorso di Martina e Raul a Temptation Island ha inizio durante la prima puntata in onda nell’estate del 2024. Solo con il passare delle settimane vedremo se usciranno dal reality insieme oppure divisi.

IN AGGIORNAMENTO