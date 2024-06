“Nicholas di Amici 23 sarà tentatore di Temptation Island” e lui pubblica un video

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Amici 23 Temptation Island

Sui social sta circolando con insistenza la notizia che Nicholas di Amici 23 sarà tentatore di Temptation Island. Il ballerino, appreso il rumor, ha pubblicato un video sui suoi social.

Temptation Island è pronto a tornare e in questi giorni stiamo scoprendo le coppie che faranno parte di questa nuova edizione (alcune con conoscenze note). Rebus ancora per quel che riguarda i tentatori e tentatrici del reality, ma non sembrano mancare i gossip. Nicholas Borgogni, ballerino dell’ultima edizione di Amici 23, è stato dato per certo tra coloro che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote a fidanzati e fidanzate.

Sul web sta circolando questa notizia, riportata poi dal sito Anticipazioni TV. Tutti danno per certo l’impiego di Nicholas di Amici 23 come tentatore di Temptation Island. Per lui si tratterebbe di un’esperienza totalmente differente rispetto a quella del talent show. Ma sarà davvero così?

A quanto pare l’indiscrezione su Nicholas di Amici 23 è del tutto infondata. Il ballerino ha condiviso il pettegolezzo spuntato in rete e su TikTok ha fatto dell’ironia.

“Allora… Nicholas è ufficialmente il primo tentatore di Temptation Island. Ora, il programma mi piace e anche molto, ma ragazzi… cosa volete che tento? Io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi”, ha detto con la sua solita ironia il ballerino di Amici 23.

Sebbene i suoi fan non avrebbero disdegnato la sua presenza a Temptation Island tra i tentatori, con la possibilità anche di poterlo vedere ancora in TV, lui ha precisato che sta studiando e sta pensando alla danza. Se qualcuno si era illuso, dunque, dovrà fare i conti con la realtà: Nicholas di Amici 23 non sarà tentatore del reality condotto da Filippo Bisciglia, come ha ipotizzato qualcuno.

Borgogni ha altri progetti e tra questi c’è sicuramente la voglia di affermarsi nel ballo. Ma non di sicuro Temptation Island!