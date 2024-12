A Belve Sonia Bruganelli ha ammesso di aver tradito l’ex marito Paolo Bonolis e di averglielo confessato solo quando si sono separati. E lui pare non l’avrebbe presa benissimo. Ecco il racconto della produttrice televisiva ai microfoni di Francesca Fagnani.

La confessione di Sonia Bruganelli a Belve

Nella lunga intervista a Belve, Sonia Bruganelli ha trattato diversi argomenti. Non solo le dichiarazioni sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, che hanno suscitato diverse reazioni sul web e nel programma stesso. C’è stato modo di parlare anche di altro, che va oltre tutto questo.

Durante la chiacchierata nel programma di Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli è tornata a dire la sua, ancora una volta, sul suo privato e più precisamente la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. La produttrice televisiva ha ammesso dei tradimenti che ha compiuto in passato nei confronti del suo ex marito. Senza mezzi termini e piuttosto decisa nel duo discorso:

“L’ho tradito più io e gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo”, ha ammesso Sonia Bruganelli rispondendo a una domanda posta da Francesca Fagnani. La conduttrice infatti le aveva chiesto se in un lungo matrimonio come il loro ha tradito di più o è stata tradita.

Così Sonia Bruganelli ha svelato come sono andate le cose, così come la reazione avuta da Paolo Bonolis una volta scoperto tutto: “Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”.

Una risposta inaspettata forse, per alcuni, dato il matrimonio che ha sempre unito Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nessuno si sarebbe mai aspettato una confidenza del genere, ma l’ex protagonista di Ballando con le Stelle si è sentita di fare questa rivelazione. Stasera sicuramente non mancheranno altre sorprese!