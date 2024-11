Tra gli ospiti della terza puntata di Belve ci sarà anche Sonia Bruganelli. L’imprenditrice parlerà con Francesca Fagnani della sua vita, del suo lavoro e anche della sua ultima esperienza televisiva: Ballando con le stelle. Proprio su questo la Bruganelli ha lanciato una bella stoccata al programma come possiamo vedere nell’anteprima della sua intervista.

La stoccata di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Eliminata dopo un primo salvataggio grazie a Sara Di Vaira, Sonia Bruganelli potrebbe avere la possibilità di rietrare in gara a Ballando con le stelle grazie al ripescaggio prima della finale. Nell’attesa di scoprire se succederà o meno, la produttrice televisiva sarà ospite di Belve durante la terza puntata che andrà in onda martedì 3 dicembre.

Di questa intervista rilasciata a Francesca Fagnani è stata rilasciata una piccola anteprima disponibile su RaiPlay. E la clip riguarda proprio la sua esperienza a Ballando con le stelle che la Bruganelli non considera così positiva come sperava. “È stata un’esperienza bella o insomma?”, ha chiesto la conduttrice. E lei ha risposto “insomma”. Nelle sue dichiarazioni ha spiegato nel dettaglio come ha vissuto le puntate lanciando una stoccata al programma:

“Io ci ho creduto che a qualcuno interessasse come miglioravo nel ballo. Però che è successo? È successo che in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie comunque duravano quei 50 secondi, quelle degli altri 1 minuto e 20 o 1 minuto e 30… E poi invece vedevo che il botta e risposta con la giuria durava un sacco… Sarà che effettivamente come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così”. Per lei quindi è stato costruito tutto: “Lo sottoscrivo”.

Sonia Bruganelli sapeva perfettamente che a Ballando con le stelle si sarebbe trovata “dall’altra parte” e quindi avrebbe preso tutte quelle critiche che lei era abituata a dare nel suo ruolo di opinionista. Ma comunque si aspettava he fosse legato tutto al ballo. E ha aggiunto che è stata praticamente uno strumento per l’audance:

“Se io mi metto lì e ballo e poi tu mi alzi la paletta, io sono un kamikaze. Vado lì e faccio l’antipatica per continuare a prendere i voti che poi mi hanno dato lo stesso a dimostrazione del fatto che quello che io dicevo e facevo era relativo. Perché quello che interessava era creare tutto quell’hype intorno a quelle polemiche che infatti, non mi prendo nessun merito, però hanno funzionato quest’anno più di sempre secondo me”.

Sonia Bruganelli ha poi concluso diretta: “Io voglio dire che ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno, quest’anno ero io”.

Il resto dell’intervista la vedremo martedì 3 dicembre alle ore 21.30 su Rai2.