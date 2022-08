Nessuna crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ma lei smentisce

1 Sono Bruganelli e Paolo Bonolis crisi o no?

Da un po’ di tempo sta girando il gossip secondo cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sarebbero in crisi. Tutto è nato da un tweet scritto lo scorso mese dalla nota opinionista del GF Vip. Aveva scritto infatti: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Poi è apparso un altro post che tanti fan hanno interpretato come un segnale.

Tutto è finito lì, senza troppe chiacchiere né ulteriori dichiarazioni. Ma circa una settimana fa alcune dichiarazioni di Sonia riguardo la sua scelta di tornare ad essere opinionista al Grande Fratello nonostante precedentemente avesse detto che era stata solo una semplice esperienza, hanno riacceso il dubbio. Lei aveva raccontato: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”. E ancora, “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Queste frasi non avevano convinto troppo i fan e così, durante un box domande aperto da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram, qualcuno è andato dritto al punto. Un utente le ha chiesto se lei e Paolo Bonolis fossero ancora una coppia. La sua risposta è sembrata criptica: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”.

Ma di recente il magazine Vero ha messo in copertina i due e ha scritto che non c’era nessuna crisi, portando le prove della loro vacanza al mare con tanto di tenerezze. Ma il mistero si infittisce, perché è arrivata la replica della Bruganelli che ha smentito il servizio. Ecco cosa è successo…