1 La soluzione abitativa di Sonia Bruganelli

Nella giornata di oggi è stata pubblicata un’intervista che è stata fatta a Sonia Bruganelli. Molto presto lei la rivedremo al fianco di Alfonso Signorini nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Accanto a lei non più Adriana Volpe come opinionista ma la new entry Orietta Berti. A tal proposito è stato portato a galla il momento in cui ha litigato con il conduttore: “Mi aveva tolto la parola in malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me. Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico. Sembra spietato ma è un tenerone“.

In merito a Orietta Berti, invece, ha rivelato: “Ora è diverso. arò con Orietta, l’ammiro e la stimo. Non si prende sul serio, come me“. Quello che però ha lasciato a bocca aperta tutti quanti è stato ciò che ha rivelato sulla sua situazione abitativa con il marito Paolo Bonolis. Ha svelato, infatti, quello che secondo lei è il segreto per mantenere un matrimonio sano e forte. Alla domanda “Camere separate e insieme?“, come riporta Il Corriere della Sera, ha replicato:

Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita.

Tra le altre cose Sonia Bruganelli ha anche raccontato il momento in cui ha accompagnato il figlio Davide lontano da casa, perché presto inizierà a giocare per la Triestina in Serie C:

Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica

