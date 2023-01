NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici, rompe il silenzio e racconta la sua battaglia contro la meningite: ecco come sta ora.

Le parole di Pasqualino Maione

Sono trascorsi alcuni anni da quando Pasqualino Maione ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, diventando in breve uno dei protagonisti della settima edizione, quella vinta da Marco Carta. Ancora oggi il fedele pubblico del talent show ricorda con affetto il cantante, che tuttavia negli ultimi mesi ha dovuto combattere contro una lunga malattia. Già qualche tempo fa Pasqualino ha raccontato di essersi ammalato per ben due volte di Covid, avendo diverse complicazioni. Come se non bastasse pochi giorni fa l’ex concorrente di Amici ha rivelato di essere ricoverato in ospedale, facendo preoccupare i fan.

Poco fa Pasqualino Maione ha rotto nuovamente il silenzio e con un video pubblicato su TikTok ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, parlando della malattia che l’ha colpito. Il cantante si è beccato una meningite post Covid, che ha preso non solo il cervello, ma anche il midollo osseo. Ma come sta ora Pasqualino? Ecco cosa rivela lui:

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene. Ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono ancora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo. Per il momento sto meglio, sono ancora sotto controllo, un abbraccio a tutti”.

Non resta che augurare dunque una pronta a guarigione a Pasqualino Maione, e fare un enorme in bocca al lupo all’ex protagonista di Amici.