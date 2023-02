NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip – Il futuro di Sonia Bruganelli

Diretta e senza peli sulla lingua, Sonia Bruganelli è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini per il secondo anno di fila come opinionista del GF Vip. Se inizialmente lei stessa aveva dichiarato che il suo ruolo era in dubbio, alla fine ha deciso di rimettersi in gioco.

Attenta ai dettagli e alle varie dinamiche della Casa, Sonia Bruganelli non manca occasione di farsi sentire in studio e con i vipponi e, se necessario, battibecca con loro, come spesso accade nelle varie puntate. Ma il suo futuro sarà ancora al Grande Fratello Vip 8? La rivedremo?

A parlare di cosa succederà nella prossima edizione del GF Vip (peraltro già confermata a quanto pare) è stata la stessa Sonia Bruganelli in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. L’opinionista con molta onestà ha detto quale sarà la sua decisione a poche settimane dalla finale:

“Se Alfonso mi proponesse di fare l’opinionista per la terza volta? Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”, ha detto schietta Sonia Bruganelli.

C’è da dire che Giulia Salemi in questa edizione la stiamo vedendo nel ruolo di inviata social. Il suo compito è infatti quello di raccogliere (insieme agli autori) alcuni dei tweet e le varie segnalazioni social. Soleil Sorge, invece, ha sostituito insieme a Pierpaolo Pretelli (con il quale conduce il GF Vip Party), proprio Sonia Bruganelli nel periodo delle vacanze natalizie. Tutti e tre, comunque, sembrano essere molto piaciuti al pubblico nei loro rispettivi ruoli e chissà non possano essere presi in considerazione.

In generale, infine, Sonia Bruganelli ha considerato piuttosto “movimentata” questa edizione del GF Vip 7 e ne ha fatto un bilancio generale: “Per quanto mi riguarda è stata un’edizione meno impegnativa della prima, ormai conosco i meccanismi e come funziona il programma. E il clima in studio con Orietta Berti è più sereno. I protagonisti, invece, sono emotivamente impegnativi. È stata un’edizione molto movimentata”.