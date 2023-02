NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2023

Zendaya si mette in posa per i fotografi sul red carpet dei SAG Awards mentre Sabrina Impacciatore parla di granite.

Il video surreale di Zendaya e Sabrina Impacciatore

Poche ore fa a Los Angeles si sono tenuti i SAG Awards 2023, e senza dubbio una delle protagoniste della serata è stata Zendaya. L’attrice, nominata per la sua performance in Euphoria, ha anche sfilato sul red carpet, dove ha conquistato il cuore del web con un abito mozzafiato che ha lasciato tutti senza parole. La compagna di Tom Holland ha infatti indossato un abito d’alta moda senza spalline in seta, adornato con quasi duecento boccioli di rosa, tutti cuciti a mano. A firmare questo bellissimo vestito, disegnato di Pierpaolo Piccioli, è stato Valentino Haute Couture. Tuttavia proprio sul red carpet è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web.

Sui social sta infatti girando un video in cui vediamo Zendaya mentre si mette in posa per i fotografi e mentre aggiusta il suo abito. A un tratto in sottofondo è possibile ascoltare chiaramente la voce di Sabrina Impacciatore (presente alla serata) che parla con un uomo di granite, spiegando cosa siano. Il surreale ma divertente filmato ha così fatto divertire gli utenti, e non sono mancati numerosi commenti ironici.

vi rendete conto che esiste un video in cui zendaya si sistema il vestito per mettersi in posa per i fotografi ai sag awards e in sottofondo si sente sabrina impacciatore spiegare cosa sia una granita pic.twitter.com/Yin1DLAigV — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) February 27, 2023

Nel mentre solo poche settimane fa come sappiamo l’attrice ha vinto il suo primo Golden Globe, e sui social è arrivato il suo bellissimo messaggio di ringraziamento:

“Mi dispiace molto di non aver potuto essere presente stasera, ma volevo solo ringraziare i Golden Globe per questo incredibile onore. Alle mie colleghe nominate, è un privilegio essere stata nominata accanto a voi, vi ammiro tutte profondamente. Grazie alla mia famiglia di Euphoria, senza di voi nulla di tutto questo è possibile. Infine, grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno permesso a Rue di entrare nella loro vita. Credo che tutti sappiano quanto sia importante per me, ma il fatto che possa significare qualcosa per qualcun altro è un dono. Sono sinceramente a corto di parole mentre scrivo, tutto ciò che posso dire è grazie grazie grazie grazie”.