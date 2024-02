Sonia Bruganelli ha tolto il suo neo sopra la bocca: la foto dopo l’intervento

NEWS

Debora Parigi | 16 Febbraio 2024

Sonia Bruganelli

Il neo sopra al labbro di Sonia Bruganelli non esiste più, l’ex opinionista del GF si è infatti sottoposta a un intervento per rimuoverlo

Produttrice televisiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è nota anche per essere l’ex moglie di Paolo Bonolis. Tutti hanno sempre notato il suo neo sopra il labbro superiore della bocca, ma oggi quel neo non esiste più. Si è infatti sottoposta a un’operazione per toglierlo e ha pubblicato la foto dopo l’intervento.

L’intervento di Sonia Bruganelli per togliere il suo neo

Come possiamo dimenticare Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip? Che sia piaciuta o meno, è sicuramente stata iconica in quel ruolo. Ma ricordiamo che lei prima di tutto è produttrice televisiva, infatti c’è lei dietro ai programmi condotti dall’ex marito Paolo Bonolis (Ciao Darwin e Avanti un altro tanto per citarne un paio).

Un lato estetico di lei che non è mai passato inosservato e che è stato anche spesso apprezzato è il suo neo sopra il labbro superiore della bocca. Un elemento che l’ha sempre contraddistinta e che ha sempre portato con fierezza anche quando alcuni facevano commenti davvero inappropriati e offensivi. Ma adesso è finita un’era, perché quel neo non esiste più.

Sonia Bruganelli ha infatti tolto il neo sopra il labbro e lo ha mostrato con una foto dopo l’intervento. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto, un selfie, in cui aveva un cerottino proprio sul neo. E nella descrezione alla foto ha ringraziato il chirurgo estetico Di Pietro. Quindi si è capito che si era sottoposta a un’operazione per rimuovere il neo.

Sonia Bruganelli non è scesa nei particolari, ma è probabile che l’intervento sia stato fatto per motivi di salute. Come detto, lei non ha mai avuto problemi estetici con il suo neo. Quindi pensiamo che sia stato rimosso per evitare problemi di salute. Tanti sono stati i commenti sotto alla foto. Ad esempio Elenoire Ferruzzi le ha fatto i complimenti sottolineando il fatto di aver preso il migliore tra i chirurghi. Altri hanno scritto che stava benissimo con il neo.