NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Uomini e donne

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito a una pesante lite scoppiata tra Tina e Beatriz qualche giorno fa nei corridoio degli studi Elios.

La lite tra Tina e Beatriz a Uomini e Donne

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Brando ha dato il via al suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Attualmente il giovane protagonista del dating show sta conoscendo Beatriz e Raffaella e proprio su una delle due ricadrà la sua scelta. Come abbiamo visto col passare del tempo però proprio una delle sue corteggiatrici si è spesso scontrata con Tina Cipollari. Parliamo naturalmente di Beatriz, che non ha mai avuto un buon feeling con la storica opinionista del programma. Tra le due infatti spesso e volentieri scoppiano accesissime discussioni e in diverse occasioni la corteggiatrice è anche scoppiata in lacrime.

Oggi nel mentre, nel corso della nuova puntata, abbiamo assistito a un nuovo scontro tra le due. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Brando ha deciso di portare in esterna Beatriz e i due si sono visti nel camerino del tronista, che è adiacente a quello della Cipollari. A un tratto ad apparire sulla porta, interrompendo l’incontro, è stata proprio Tina. A quel punto tra l’opinionista e la corteggiatrice è partita una dura lite nei corridoi degli studi Elios che non è passata inosservata.

LA LITE TRA TINA E BEATRIZ NEI CORRIDOI DEGLI ELIOS 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/q8oCXGO2Nb — trashtvstellare (@tvstellare) February 16, 2024

Ma non è finita. Anche nello studio di Uomini e Donne la discussione tra Tina e Beatriz è proseguita e tra loro sono volate parole molto grosse. A intervenire è stata così la stessa Maria De Filippi, che ha fatto notare alla Cipollari come a volte i suoi modi siano esagerati. La conduttrice ha anche preso le parti della corteggiatrice, che nel mentre poco dopo si è riappacificata con Brando.

Ma chi sarà la scelta del tronista e cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.