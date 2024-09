Quest’anno a far parte del cast di Ballando con le Stelle ci sarà anche Sonia Bruganelli, che in queste ore ha incontrato il maestro Carlo Aloia. Sui social però scoppia la polemica.

Sonia Bruganelli al centro della polemica

Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata, attesissima dal grande pubblico. Solo qualche settimana fa Milly Carlucci e la produzione hanno svelato il cast di ballerini che quest’anno si metteranno alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle. A prendere parte al talent show di Rai 1 ci sarà anche Sonia Bruganelli e senza dubbio in molti si chiedono cosa accadrà durante il suo percorso. L’ex opinionista del Grande Fratello così in questi giorni ha iniziato la preparazione insieme a Carlo Aloia, che la affiancherà puntata dopo puntata.

In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore sui social è scoppiata la prima polemica, che coinvolge proprio Sonia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Tutto è iniziato quando i profili di Ballando con le Stelle hanno postato il video del primo incontro tra la Bruganelli e Aloia. Una volta fatte le presentazioni i due hanno iniziato a chiacchierare, prima di mettersi a lavoro. Qualcosa però ha fatto storcere il naso agli utenti.

Alcune persone hanno infatti duramente criticato Sonia Bruganelli per non essersi alzata dalla sedia nel momento in cui il suo maestro Carlo Aloia è entrato in sala. L’ex moglie di Paolo Bonolis è infatti rimasta seduta mentre il ballerino si presentava e le stringeva la mano e il gesto non è piaciuto ai più.

I fan di Ballando con le Stelle nel mentre attendono con ansia la messa in onda della prima puntata, prevista per sabato 28 settembre, e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle.