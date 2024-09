Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, sembrerebbe che uno dei fidanzati dell’attuale edizione di Temptation Island avrebbe tradito la compagna con una tentatrice e avrebbe iniziato una storia con lei. Di chi parliamo? Di Alfred!

Gli ultimi gossip su Temptation Island

Qualche ora fa su Canale 5 è partita la nuova edizione di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della prima puntata abbiamo non solo fatto la conoscenza delle 7 coppie che quest’anno partecipano al reality, ma abbiamo anche visto come è iniziato il viaggio nei sentimenti di alcuni concorrenti. Non sono mancati naturalmente i colpi di scena e come abbiamo visto proprio al termine della serata Titty ha chiesto un falò di confronto anticipato ad Antonio. In attesa di scoprire cosa accadrà martedì sera, in queste ore è giunto uno spoiler che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto riporta Alessandro Rosica, uno dei fidanzati avrebbe non solo tradito la sua compagna, ma avrebbe anche lasciato il reality show insieme a una tentatrice. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alfred!

Come abbiamo visto nel corso della prima puntata, il giovane concorrente di Temptation Island fin da subito si è avvicinato alla single Sofia, con la quale sembrerebbe esserci un feeling particolare. Questo rapporto però ha scatenato la gelosia di Anna, che già in passato aveva scoperto un tradimento di Alfred. Pare dunque, stando alle voci di corridoio, che il percorso della coppia non sia terminato nel migliore dei modi e che i due si siano detti addio. Ma non solo. Stando a quanto riportato, pare che a oggi Alfred e Sofia abbiano iniziato una relazione e sembrerebbe che siano “super affiatati”.

Naturalmente vi invitiamo a prendere con le pinze queste indiscrezioni. Al momento infatti non sappiamo con certezza cosa sia accaduto all’interno dei due villaggi e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.