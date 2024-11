Pochi giorni fa è uscito Buttalo Via, il nuovo singolo di Mina che anticipa il suo prossimo album di inediti in uscita il 22 novembre. Protagonista del video del brano è Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici.

Tommaso Stanzani balla per Mina

Sono trascorsi alcuni anni da quando Tommaso Stanzani ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show di Canale 5, l’ex allievo di Alessandra Celentano ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e nel corso del tempo l’abbiamo visto nel corpo di ballo di diversi programmi di successo. Tommaso ha così avuto modo di fare importanti esperienze e solo di recente è arrivato per lui l’ennesimo traguardo.

Non tutti sanno che lo scorso 1 novembre è stato rilasciato il nuovo attesissimo singolo di Mina, intitolato Buttalo Via. Il brano è stato scritto da Francesco Gabbani e anticipa il prossimo album di inediti della celebre artista, in uscita il 22 novembre. Ma che ha a che fare l’ex allievo di Amici con la Tigre di Cremona? Andiamo a scoprirlo.

Protagonista del video del nuovo singolo di Mina è proprio Tommaso Stanzani. Il giovane artista ha così avuto il privilegio e l’onore di ballare per una delle cantanti italiani più amate e importanti di sempre e di certo questo per lui è un traguardo importantissimo.

Qualche mese fa nel mentre Tommaso è tornato a parlare della rottura con Tommaso Zorzi e in merito ha affermato: “È finita, ma non volevo. Io ero innamorato. Sono stato io a prendere questa decisione, pur non volendo. Però adesso ragionandoci ho fatto bene. A due anni di distanza, lui è molto intelligente, educato, talentuoso e simpatico, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a me. Abbiamo un modo diverso di vedere le cose“.