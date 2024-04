Sonia Bruganelli mette alle strette Peppe Di Napoli sul furto-gate a L’Isola

NEWS

Debora Parigi | 30 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Qualche giorno fa alcuni naufraghi hanno ricevuto un provvedimento disciplinare dallo Spirito dell’Isola per il furto di cibo. Qualcuno ha rubato il cibo dello staff del reality e lo ha dato ad altri. Ma il nome del primissimo colpevole non è mai venuto fuori. Ecco che Sonia Bruganelli ha avuto sospetti su Peppe Di Napoli.

La stoccata di Sonia Bruganelli a Peppe Di Napoli sul furto del cibo

Abbiamo visto come alcuni giorni fa qualche naufrago ha rubato del cibo dallo zaino dello staff e lo ha mangiato. A questo punto lo Spirito dell’Isola è intervenuto e ha penalizzato i colpevoli. Ma in realtà sono usciti solo i nomi di chi ha mangiato il cibo, ma non di chi lo ha rubato.

La vicenda ha accesso anche un dibattito sui social. E in molti hanno pensato che il ladro materiale del cibo dello staff fosse Peppe Di Napoli. Ma il provvedimento dell‘Isola dei famosi è arrivato quando lui aveva già deciso di lasciare il reality. Quindi non avrebbe mai potuto confessare il furto.

Ospite oggi in studio durante la puntata dell’Isola dei famosi, Peppe è stato punzecchiato sulla vicenda da Sonia Bruganelli. L’opinionista infatti gli ha chiesto se fosse stato lui a rubare il cibo e a distribuirlo. E la domanda è sorta sponatanea proprio perché lui si è ritirato poco dopo questo avvenimento.

Peppe Di Napoli ci ha messo un po’ a rispondere andando anche a prendersela a male per l’accusa. Tanto che ha citato il fatto se il pensiero fosse per un pregiudizio, cioè dovuto al suo essere napoletano. Sonia Bruganelli ha ovviamente negato e spiegato nuovamente il suo pensiero chiedendo una risposta diretta. Peppe ha detto che non era stato lui a rubare il cibo dello staff.