Francesco Benigno, mostrato il video esclusivo che ha portato alla sua eliminazione

Debora Parigi | 30 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Nelle scorse settimane c’è stato un mezzo scandalo all’Isola dei famosi. Francesco Benigno è uscito dal gioco all’inizio annunciato come un ritiro, poi lui è intervenuto e ha parlato di altro. In pratica l’ex naufrago ha accusato la produzione di averlo costretto e di aver detto cose false per la sua squalifica. Per questo motivo stasera Vladimir Luxuria è intervenuta mostrando il video incriminato e rispondendo.

Il video che ha portato alla squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi

Da molti giorni si parla della squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi. All’inizio si è parlato di un ritiro volontario, ma poi lui è intervenuto sui social raccontando un’altra versione dei fatti. In pratica ha detto di essere stato costretto al ritiro da parte della produzione che gli ha detto che i motivi erano legati al mancato rispetto del regolamento. Si è parlato nel dettaglio di comportamenti violenti.

Benigno ha sempre negato tutto e la polemica è andata avanti per parecchio tempo. C’è chi ha preso le sue difese e chi invece non gli ha creduto. Ma soprattutto si è sempre chiesto di vedere questo famoso video incriminato per capire cosa fosse realmente successo.

Oggi finalmente all’Isola dei famosi è stata fatta chiarezza. Vladimir Luxuria ha infatti deciso di mostrare il video del litigio di Francesco Benigno con Artur. Si è quindi vista la discussione molto accessa che però è stata all’inizio solo a parole. Successivamente però, un “vai vai” di Artur ha fatto imbestialire Francesco che quindi è andato faccia a faccia con lui. Artur gli ha messo la mano di fronte al volto senza toccarlo e allora da qui sono state alzate le mani.

Francesco Benigno ha dato un colpo al braccio di Artur e gli ha messo anche le mani al collo. Subito Daniele è intervenuto per dividerli. A quel punto Francesco ha preso un bastone in mano e ha minacciato di usarlo contro Artur.

Ecco tutti questi gesti violano il regolamento dell’Isola dei famosi. E infatti Vladimir Luxuria è anche intervenuta spiegando la decisione della produzione. “Nulla, nessuna provocazione o litigio può giustificare che si arrivi a un tale livello di violenza verbale e di minaccia fisica come quella di avvicinare le mani al collo del proprio interlocutore o di impugnare un bastone. Per questo avevamo deciso di non mostrare queste immagini che non rappresentano il nostro programma”.

Vladimir Luxuria ha voluto poi concludere con un messaggio proprio a Francesco Benigno. Si è trattato di una risposta anche ad alcune frecciatine che lo stesso ex naufrago ha lanciato alla conduttrice tramite social. “Tu in questi giorni mi hai anche presa in giro sui social, invece io ti voglio dare una raccomandazione proprio da amica”, ha detto. “Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività. Farà bene a te e farà bene alla tua carriera. Auguri sinceri Francesco”.