Vecchie ruggini tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo

È arrivato il momento della resa dei conti tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli al GF Vip 6. Dopo lo scontro durante la scorsa puntata e le frecciatine a distanza delle scorse ore, la gieffina e l’opinionista hanno avuto modo di confrontarsi nel corso dell’appuntamento di questa sera. Ovviamente, come di consueto, è stata mandata in onda una clip riassuntiva, che tutti hanno seguito con attenzione…

Il match tra Sonia e Nathaly sembra essere caldissimo… e dentro la Casa, alcune frasi di Nathaly riaccendono lo scontro. #GFVIP pic.twitter.com/c4d5gXEGpu — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Alla fine della clip è stata mostrata la storia Instagram di Sonia Bruganelli, che lanciava una stoccata a Nathaly Caldonazzo. A seguire Alfonso Signorini ha domandato all’opinionista se si conoscessero o meno: “Non voglio entrare nella dinamica. Credo un po’ mi conosca. È venuta tanto tempo fa quando avevo una linea di abbigliamento per bambine. È stata all’inaugurazione grazie a un amico comune che l’ha portata. Diciamo che c’è stata una cosa non proprio carinissima e non mi va di dirla”. E ancora Sonia Bruganelli: “Diciamo che in quanto Nathaly Caldonazzo voleva un cadeaux e io le ho detto ‘Ma che è Julia Roberts?’ Il mio amico poi mi ha detto che Nathaly aveva già fatto stampare il nome della figlia sulla borsa e l’avrebbe voluta. Non potevo regalarla”. A seguire proprio la showgirl ha risposto come in realtà gliel’abbia fatto pagare 80 Euro: “Hai tirato fuori tu questa storia. Ci sarei andata comunque perché vicino Casa”.

È arrivato il momento del chiarimento tra Sonia e Nathaly… ma al momento nessuna speranza di riuscita. #GFVIP pic.twitter.com/ysoVYdgSZh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

E a proposito dell’aereo privato Sonia Bruganelli ci ha tenuto a rispondere: “Nathaly è una donna molto intelligente e la mia modalità di entrare non è stata il massimo. Neanche tu sai come da 25 anni che vivo con una persona e non è solo un aereo privato ma 25 anni di famiglia. A me dispiace sia qui a parlare di te e prendere del denaro, che non fa che aumentare la tua rabbia nei miei confronti. Io ti auguro di trovare un uomo con l’aereo privato”. Nathaly Caldonazzo ha risposto alle sue parole: “Sei stata tu a giudicare me”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Sarà o no tregua tra loro?

