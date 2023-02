Sonia Bruganelli spiega perché ha cambiato idea su Antonella Fiordelisi

NEWS

Debora Parigi | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il cambio di rotta di Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi

Sono passati moltissimi mesi dall’inizio del GF Vip 7 e come tanti ricorderanno Sonia Bruganelli non vedeva di buon occhio nei primi tempi Antonella Fiordelisi. Ci furono anche scontri a distanza con l’opinionista. Tra questi quello in cui Sonia disse ad Antonella: “Non ci provare minimamente a paragonarti a me, io lavoro a Mediaset da vent’anni. Se vuoi te lo dico anche in inglese: Don’t compare yourself to me, you’re not on my level”.

Ma nel corso dei mesi lei ha molto cambiato idea sulla vippona. Infatti quasi sempre le dà l’immunità, facendole evitare tantissime nomination e conseguenti televoti. Come mai questo cambio di rotta? Cosa l’ha portata a questo. Lo ha spiegato lei stessa alcuni giorni fa ospite di una puntata del GF Vip Party. È stata lei stessa a dire come si sia in grado di cambiare idea in base appunto a quello che si vede uscire nel reality. Ha infatti rivelato:

“Io Antonella all’inizio non la potevo vedere. Poi però con il passare del tempo mi sono resa conto che, oggettivamente, i suoi limiti erano quelli. La sua volontà di sembrare più forte, più splendida ecc in realtà era limitata. E quindi, quando mi rendo conto che le potenzialità sono quelle e più di quello non possiamo tirare fuori…”

Pierpaolo Pretelli ha quindi ironizzato sul fatto che Antonella abbia detto più volte di aver fatto cose importanti nella sua carriera. E lui si è riferito allo spot di una nota catena che commercia prodotti per la cura della casa e della persona. Così Sonia Bruganelli ha risposto:

“Una che dice che appunto ha fatto una cosa importante com’è quella, rispetto a un’Oriana che è furba, mi fa tenerezza. A me fa tenerezza. È quello che è. Io ci riderei, ci scherzerei. In realtà lei fa meno paura di quello che sembra”.

Potete rivedere tutto la puntata del GF Vip Party e in particolare l’intervento di Sonia QUI.