NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo spoiler al GF Vip 7

Questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento pomeridiano con il GF Vip 7. Siccome stasera ci sarà la diretta, come ogni giornata di questo tipo, il conduttore si è collegato live dallo studio per raccontare al pubblico cosa accadrà nel corso dell’appuntamento in prima serata. In seguito ha anche colto l’occasione per salutare i vipponi in nomination. Tra questi troviamo Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Fino a poche ore fa loro pensavano, che come ogni settimana, questa sarebbe stata una votazione per nominare il preferito del pubblico. Purtroppo per loro, però, non sarò così. Il presentatore del reality aveva già avvertito il pubblico lunedì sera, sena però dare alcun indizio ai vipponi. Peccato, tuttavia, che se lo sia lasciato scappare proprio oggi invece di attendere la diretta delle 21:40. Ha detto, come vediamo anche dal video qui sotto:

“Uno di voi stasera non c’è più eh. Uno di voi uscirà dalla casa. No, non è per il preferito, ve lo dico subito. Ma è per l’eliminazione“.

Ma che cosa accadrà oltre all’eliminazione nella puntata di questa sera, 23 febbraio 2023, al GF Vip? Stando alle anticipazioni assisteremo a una sorpresa per Milena Miconi da parte della figlia Sophie. Si parlerà, poi, degli amori sbocciati nella casa. Primo tra tutti quello di Antonella ed Edoardo, ancora una volta ai ferri corti a causa dei loro diversi pensieri sull’amicizia.

Successivamente spazio anche per Micol ed Edoardo Tavassi, che per la prima volta hanno fatto una cena romantica nel loft di Cinecittà. Anche Oriana e Daniele Dal Moro sono sempre più vicini. Nonostante i baci alla luce del giorno, però, a volte sembrano ancora molto incompatibili. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.