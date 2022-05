1 Le parole di Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stata Elisabetta Franchi, e adesso a prendere le sue parti è stata nientemeno che Sonia Bruganelli. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando nel corso di un’intervista con la giornalista Fabiana Giacomotti de Il Foglio l’imprenditrice ha parlato del ruolo della donna nel mondo del lavoro. Queste le sue dichiarazioni:

“Adesso io parto e parlo dalla parte dell’imprenditore. Quando metti una donna in una carica importante, se molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. E un imprenditore investe tempo, energia e danaro. E se ti viene a mancare è un problema. Anch’io da imprenditore e responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini. Intanto va fatta una premessa. Io ora le donne le ho messe perché sono anta. E anche questo va detto. Comunque ancora ragazze, ma cresciute e mature. Se dovevano sposarsi si sono sposate, se dovevano far figli li hanno fatti e se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Quindi io le prendo che hanno fatti tutti quanti i giri di boa”.

Le parole di Elisabetta Franchi tuttavia non sono piaciute ai più e così in queste ore sui social in molti hanno duramente attaccato l’imprenditrice. Adesso però a prendere le parti della nota stilista è stata proprio Sonia Bruganelli, che con un tweet si è schierata con la Franchi. Queste le sue parole a riguardo:

“Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda, che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”.

Il modo di #elisabettafranchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda, che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia. — sonia bruganelli (@SBruganelli) May 7, 2022

Nel mentre già in queste ore Elisabetta Franchi ha chiarito la sua posizione, dando ulteriori delucidazioni sulle sue parole, che sono state mal interpretate.