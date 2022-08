La reazione di Sonia Bruganelli

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono mai andate molto d’accordo e lo hanno dimostrato più volte anche nella passata edizione del reality. Nel GF Vip 7, tuttavia, non le vedremo tentare di risolvere le loro divergenze. Alfonso Signorini, infatti, ha deciso di cambiare le carte in tavola e sostituire la Volpe con Orietta Berti. Un retroscena ha rivelato che ad Adriana sarebbe stato chiesto di tornare ma come concorrente. Lei, però, avrebbe declinato l’offerta.

In queste ore l’ex opinionista ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo all’interno della quale parla proprio dell’ex collega, lanciandole una evidente frecciatina: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più“.

Per le prime ore che hanno seguito questa notizia Sonia non ha commentato. Lo ha fatto, però, poco fa sul suo profilo Twitter. La moglie di Bonolis, infatti, ha condiviso un post creato dal profilo Instagram Pipol TV e lo ha commentato mettendo una serie di emoticon che ridono con le lacrime agli occhi. Una reazione che dimostra il modo in cui ha preso bene quanto detto dalla Volpe. Tra gli utenti che hanno commentato ci sono i sostenitori di Sonia. Uno di questi, per esempio, scrive: “Fa proprio bene che se la ride. L’invidia gioca brutti scherzi“.

Non ci resta, adesso, che aspettare di vedere Sonia Bruganelli e Orietta Berti all’opera insieme. Il GF Vip 7 dovrebbe iniziare il 19 settembre 2022. Per il momento l’unico come nome ufficiale tra i concorrenti è quello di Giovanni Ciacci. Gli altri, quasi sicuramente, li scopriremo almeno una settimana prima l’inizio effettivo del reality. Seguiteci per altre news.

