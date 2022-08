Le critiche a Madame

Non è la prima volta che Madame viene sommersa dalle critiche. Poco tempo fa, infatti, un video diventato virale l’ha fatta finire al centro di una polemica. Nel filmato, ovviamente ironico, l’artista cercava di “convertire” una sua amica gay. Sappiamo che lei da sempre si è schierata a favore e sostegno della comunità LGBTQ+. Nonostante questo, però, i commenti negativi non sono mancati. Oggi il motivo per il quale è finita di nuovo nel mirino del web sarebbe un altro.

Il tutto parte da una segnalazione fatta da parte di un’utente a Deianira Marzano. L’influencer ha riportato il messaggio per intero. Ecco cosa ha scritto la follower:

Ciao Deia, ieri sera sulla nave di ritorno dalla Sardegna abbiamo incontrato Madame, che di Madame non ha nulla… Anzi, questo nome non le si addice, proprio una cafona e anche maleducata. Mia figlia di nove anni si è avvicinata per chiedere se era lei. Le ha risposto di sì. a bambina le ha chiesto: “Possiamo fare una foto” e lei, senza neanche guardarla in faccia, le ha detto: “Ci penso. Magari passa più tardi”. Si deve solo vergognare. Neanche fosse Loredana Bertè che con tanta dignità a senza trucco si è fatta un video su Trenitalia con una sua fan.

Qualche ora dopo, poi, un altro messaggio sembrerebbe aver confermato la versione di questa persona: “Ciao Deia, confermo! Io l’ho incontrata in spiaggia pochi giorni fa e il mio fidanzato le ha gentilmente chiesto una foto insieme. E lei non si è degnata neanche di alzare il volto per rispondere. Ma ha risposto il suo amico dicendoci di no“. Vedremo prossimamente come e se la cantante risponderà a queste accuse. Staremo a vedere, per il momento tutto ciò è da prendere con le pinze.

