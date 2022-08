1 Adriana Volpe ha rifiutato il GF Vip?

C’è grande attesa per la nuova edizione del GF Vip 7. Nonostante manchi ancora un abbondante mese prima dell’avvio del programma, da tempo si fanno i pronostici su chi varcherà la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. In queste ultimissime ore Alfonso Signorini è tornato sui social e ha lanciato qualche indiscrezione. Il conduttore ha fatto sapere che molti nomi sono ancora nascosti e che alcuni saranno svelati addirittura nel corso della puntata. Insomma una novità rispetto alle precedenti stagioni. Queste le sue parole:

“Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Ma quest’anno il cast del GF Vip resterà segreto fino all’inizio del programma. […] Ci prendete sempre, o quasi.”, si apprende come raccolto da Pipol TV e Coming Soon.

Fino a questo momento l’unico concorrente ufficializzato e certo al 100% del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci. Tra i volti più chiacchierati l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, ma ancora i tiktoker ed ex concorrente de Il Collegio, George Ciupilan. Per non parlare poi di Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, un volto noto di Uomini e Donne (ma pare non essere né Andrea Nicole né Daniele Dal Moro), Chadia Rodriguez (anche se ha più volte smentito) così come Asia Gianese. Ma c’è un ma! Fino a oggi non era mai emerso il nome di… Adriana Volpe! Ebbene sì, avete capito bene.

Stando a quanto riportato da Pipol TV infatti sembrerebbe che la Casa del GF Vip 7 avrebbe potuto accogliere nuovamente l’ex vippona (ha partecipato alla quarta edizione ma costretta a ritirarsi per motivi familiari) ed ex opinionista. Lei però, soffermandoci su questa indiscrezione, sembrerebbe aver rifiutato la proposta: “Insomma il GF Vip quest’anno è davvero avvolto per tre quarti del cast nel mistero. Cast che avrebbe potuto ospitare nuovamente Adriana Volpe come concorrente. Ma lei ha rifiutato”.

Vedremo se Adriana Volpe deciderà di intervenire e spiegare se effettivamente ha detto no al GF Vip 7 nel ruolo di concorrente. Continua…