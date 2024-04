NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera si è tornati a parlare del cestino gate a L’Isola dei Famosi quando a un tratto Sonia Bruganelli ha lanciato una critica a Khady Gueye. Pietro Fanelli tuttavia ha sbottato e non è mancata la lite con l’opinionista.

Sonia Bruganelli vs Pietro Fanelli

Da giorni ormai si parla del cosiddetto cestino gate a L’Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi infatti hanno rubato del riso a uno degli operatori del reality show che era stato lasciato incustodito. Nonostante in questi giorni il gruppo abbia tentato di capire chi fosse il vero responsabile, il colpevole non è venuto a galla e così per i concorrenti è arrivato una punizione. Nel mentre poco fa c’è stato un duro botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli, che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando l’opinionista ha lanciato una critica a Khady Gueye, che la scorsa puntata si era lamentata di quanto accaduto affermando di non essere coinvolta nella faccenda. Tuttavia in queste ore è emerso che la modella è stata una di quelle che è riuscita a mangiare il riso rubato. A quel punto Sonia in diretta ha affermato:

“Con quale faccia tu vieni a parlare di altri quando la scorsa puntata hai dichiarato di avere la coscienza pulita quando poi abbiamo visto che il riso te lo sei mangiato? Noi vi capiamo, state soffrendo la fame ma perché non l’hai detto?”.

Mentre Khady cercava di giustificarsi, a intervenire è stato Pietro, che ha replicato a Sonia Bruganelli lanciandole una stoccata. Il naufrago ha infatti affermato: “A me fa più ridere la gente che parla e si diverte a guardare dei morti di fame. Lei è un brava ragazza, non è da condannare, vergognatevi voi”. Non è mancata la risposta pronta dell’opinionista, che su tutte le furie ha aggiunto: “Vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo. Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì. Non fare quello che se ne lava le mani”.

Il cestino gate nel mentre non ha trovato un colpevole e così per il gruppo è arrivata una pesante punizione.