Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi non è mancato il verdetto de L’Isola dei Famosi e così Maité Yanes è stata eliminata.

Maité Yanes eliminata da L’Isola dei Famosi

Puntata infuocata quella di stasera. A L’Isola dei Famosi infatti non mancano le tensioni tra alcuni naufraghi, che ormai stanno vivendo da due settimane in Honduras. Nonostante qualche accesa discussione, i concorrenti stanno cercando di proseguire il loro percorso senza intoppi e già in molti si chiedono cosa accadrà nel corso delle prossime puntate.

Stasera nel mentre è stato svelato anche l’esito del televoto. In questi giorni a scontrarsi al televoto sono stati 4 naufraghi: Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci, Maité Yanes e Artur Dainese. Poco fa così Vladimir Luxuria ha letto il verdetto.

A essere eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi è stata Maité che ha lasciato il gruppo e nelle prossime ore farà ritorno in Italia. Ma andiamo a scoprire tutte le percentuali. La Yanes ha ottenuto l’11% dei voti. A seguire troviamo Khady con il 26% dei voti, Artur con il 31% dei voti e Alvina, risultata essere la più amata e la più votata dal pubblico con il 32% dei voti.

Maité dunque lascia ufficialmente il reality show e a lei facciamo un grande in bocca al lupo.