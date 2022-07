1 L’aereo privato di Sonia Bruganelli

In questi giorni tanti viaggiatori stanno facendo i conti con voli cancellati, smarrimento di bagagli e disagi interminabili. Tutto sta facendo diventare le vacanze un incubo, ma anche per chi si sposta con l’aereo per lavoro ha delle difficoltà enormi. Tra tutto questo caos e rabbia c’è chi ha risolto in modo semplice. Di chi stiamo parlando? Di Sonia Bruganalli.

La moglie di Paolo Bonolis, che sarà nuovamente opinionista al GF Vip 7 ma questa volta con Orietta Berti, fa spesso parlare di sé. Tra critiche senza peli sulla lingua e idee che fanno discutere, ormai è un personaggio sempre al centro delle notizie. E anche la sua soluzione alla cancellazione dei voli sta già facendo chiacchierare.

In pratica la Bruganelli ha deciso di partire usando un aereo privato. In questo modo ha evitato che il volo le fosse cancellato e che i bagagli fossero smarriti. E, come lei stessa ha detto, lo ha fatto proprio per evitare che le persone che la seguono leggessero le sue polemiche sull’eventuale disservizio. Inoltre ha pensato bene di far sapere a tutti i suoi follower di questa scelta, suscitando magari un po’ di invidia tra chi un aereo privato proprio non se lo può permettere. Ecco cosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre).”

Insomma un post decisamente provocatore quello di Sonia Bruganelli e che sta già facendo discutere. C’è chi la applaude e la ama proprio per queste sue uscite che punzecchiano e chi invece proprio non la tollera. E c’è anche chi si gode lo spettacolo da esterno.

E a proposito di dichiarazioni che fanno molto discutere, ecco cosa aveva raccontato tempo fa l’opinionista proprio riguarda un’idea decisamente bislacca che aveva avuto riguardo il GF Vip…