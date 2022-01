1 La risposta di Sonia Bruganelli

Nella giornata di ieri abbiamo visto che Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. All’interno della rivista abbiamo letto diverse dichiarazioni, alcune delle quali riguardanti la collega Adriana Volpe. Queste le sue parole:

E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…

La replica di Adriana Volpe a Sonia Bruganeli è arrivata molto velocemente e poche ore dopo su Instagram ha scritto quanto segue: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“. A questo punto, quindi, la Bruganelli è tornata sull’argomento affermando:

Provavo a ironizzare durante l’intervista ma… Beh… L’ha presa bene. Anche oggi Adriana Volpe serena domani.

Adriana Volpe risponderà a sua volta a questa frase oppure sceglierà di rimanere in silenzio? Lo scopriremo presto. Del resto un’altra alternativa è quella di attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip per parlare della questione faccia a faccia. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, possiamo rivedere altre dichiarazioni che ha fatto Sonia Bruganelli nell’intervista citata poc’anzi. Per esempio la sua opinione sul triangolo tra Alex, Soleil e Delia:

Soleil, quando ha visto Delia nella “Casa”, doveva uscire. Ma credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo. Chiedere ad Alex se tutta questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre. Delia, che entra nella “Casa” per ritrovare il suo amore, mi sembra la “cagna maledetta”, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice “over action”, che non sa recitare. Mi sembra di aver risposto.

