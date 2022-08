L’intervento di Sonia Bruganelli

Stando agli ultimi rumor raccolti in giro per il web pare che ci sia un po’ di tensione tra due grandi volti di Canale 5. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli, la moglie del secondo, è subito intervenuta per fare chiarezza, ma andiamo con ordine. Come riporta anche il sito AnticipazioniTV, il tutto sarebbe nato dal fatto che i vertici Mediaset avrebbero preferito dare la precedenza al programma “Caduta Libera” invece che ad “Avanti un Altro“. Questo avrebbe fatto arrabbiare Bonolis, il quale avrebbe voluto iniziare registrazioni e messa in onda per primo. Ecco cosa si legge sul portale:

Il pomo della discordia, stando alle parole degli esperti, sarebbe l’inizio della nuova stagione televisiva. Gli autori avrebbero deciso, infatti, di partire con Gerry e il suo game show. Una situazione che avrebbe fatto storcere il naso al collega romano che, per tutta l’estate, si è dovuto accontentare solo delle repliche del suo programma. In virtù di ciò, si spiega che Bonolis avrebbe preferito iniziare per primo, visto che la sua stagione di format sarebbe stata già registrata in buona parte.

A intervenire sulla questione ci ha pensato Sonia Bruganelli. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il post del sito citato poc’anzi e ha commentato mettendo una serie di emoticon che ridono con le lacrime agli occhi. Tutto ciò starebbe a significare che quanto riportato è una fake news. Non ci sarebbe, perciò, alcun litigio in corso tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Nessuno dei due si sarebbe offeso con l’altro. Ha anche aggiunto: “Ormai chiunque può svegliarsi la mattina e sparare cavolate a piacimento“.

Insomma, nessuna tensione tra Bonolis e Scotti. “Caduta Libera” avrà inizio a fine agosto mentre “Avanti un Altro” poco dopo. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.

