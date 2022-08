Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli

Nella giornata di oggi vi abbiamo riportato un’intervista di FanPage nella quale Adriana Volpe ha ammesso di aver rifiutato il ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip 7: “Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo“. Nel corso della chiacchierata, però, ha lanciato anche alcune frecciatine verso la sua ex collega Sonia Bruganelli. Tra le due non c’è mai stata molta simpatia e in questa occasione la moglie di Bonolis è stata accusata di incoerenza:

Su Sonia rimango basita. Posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì. Che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.

In seguito Adriana Volpe ha anche commentato la presunta insistenza di Signorini per riavere Sonia come opinionista. Qui avrebbe svelato un presunto retroscena sul ritorno della Bruganelli:

Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. Quanto a me, credo che la carriera di una artista sia un po’ come una scrittura musicale. È fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso delle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera. Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco.

Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.