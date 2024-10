Dopo averla vista sulla pista di Ballando con le Stelle, pare che Paolo Bonolis abbia fatto un “rimprovero” a Sonia Bruganelli. Ma ecco il perché.

Il “rimprovero” di Bonolis a Sonia Bruganelli

Senza dubbio Sonia Bruganelli è tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione di Ballando con le Stelle. La concorrente, che sta facendo i conti anche con questioni del passato, inizialmente si era defilata dal rispondere, incassando colpo su colpo.

Nel programma ha spesso parlato del suo ex marito Paolo Bonolis. A Il Corriere della Sera ha spiegato perché è spesso ricorrente nei suoi discorsi. Ha affermato che si sta sempre più rendendo conto di quanto ciò che è diventata dipende senza dubbio da quanto fatto insieme: “Non è disdicevole ammetterlo”. Pensa di essere riconoscente dato che lui ha determinato la persona che è oggi, grazie alla vista costruita in passato.

Tra le pagine de Il Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha commentato anche il gesto di Paolo Bonolis che, sui social, ha condiviso uno scatto della loro famiglia. Una presa di posizione netta quella del conduttore che ha sorpreso qualcuno. La stessa Sonia non pensava potesse arrivare a esporsi: «Non me lo aspettavo. Ha voluto dire che della nostra vita privata parliamo noi».

Sonia Bruganelli ha anche confidato cosa le ha detto Paolo Bonolis a seguito della sua esibizione a Ballando con le Stelle: “Dopo avermi vista nella seconda puntata, mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria. Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo».

Il gesto di Paolo Bonolis dunque ha caricato Sonia Bruganelli, che ne ha anche svelato un aneddoto. Ora la produttrice TV spera di riuscire a difendere il suo posto a Ballando con le Stelle. Stasera è prevista una prima eliminazione e lei è a serio rischio!