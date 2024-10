Arriva il commento di Edaordo Tavassi. L’ex gieffino in un’intervista ha attaccato Sonia Bruganelli, che lo aveva demolito ai tempi del GF: “Ora a Ballando piange, ma fa ridere. Non è paragonabile alle cose dette da lei. È pentita? E cosa deve dire….”

Edoardo Tavassi attacca Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli da opinionista del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, oggi la troviamo come concorrente a Ballando con le Stelle, dove sta facendo i conti con numerose critiche. Lei ha ammesso di essersi sentita ferita da queste e a Il Corriere della Sera ha confidato di essersi resa conto di aver detto delle cose dure in passato quando era lei a giudicare gli altri.

Con Edoardo Tavassi, ai tempi del GF, Sonia Bruganelli era entrata a gamba tesa, dandogli del “subdolo, burattinaio di poverini con scarsa personalità”. Parole che oggi vengono spesso ricordate quando è lei a lamentare degli appunti che le vengono fatti dentro e fuori Ballando.

Proprio Edoardo Tavassi a Fanpage.it ha ricordato quanto accaduto al Grande Fratello: «Andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno».

Secondo il pensiero di Edoardo Tavassi da opinionista Sonia Bruganelli non avrebbe mai visto il Grande Fratello anche se questo non giustificherebbe le sue esternazioni.

Le parole di Edoardo su Sonia

Per l’ex gieffino le parole hanno un peso enorme e ora Sonia Bruganelli non dovrebbe lamentarsi troppo per le critiche di Selvaggia Lucarelli, dopo le cose dette da lei in TV:

“La Lucarelli non l’ha sminuita in quanto persona o madre, era un giudizio tecnico su fatti inerenti al programma. Cosa che Bruganelli con me non ha fatto”. Per sapere effettivamente cosa ha vissuto lui, Edoardo Tavassi ha dichiarato che Sonia Bruganelli dovrebbe essere giudicata da sé stessa nel ruolo di opinionista.

Nella lunga intervista Edoardo Tavassi ha fatto sapere di non aver mai ricevuto le scuse da parte sua. Oggi però, col senno di poi, non crede che debba sentirsi ferita: “Adesso lei sta male perché le hanno detto che è piccola sul palco? Fa ridere. Se ha reagito così per quello, non oso immaginare cosa avrebbe fatto se a giudicarla fosse stata la Sonia Bruganelli che ha giudicato me”.

Infine sul pentimento di Sonia ha detto che non avrebbe potuto dire altrimenti oggi starebbe montando un caso:

“Vogliamo comparare quello che è stato detto a lei con quello che abbiamo subito io, Micol Incorvaia e Giaele De Donà? Non è paragonabile”. Edoardo Tavassi ci ha tenuto a precisare di non godere per quanto sta succedendo, ma al contempo pensa che dovrebbe accettare le critiche: “Visto che lei ha sparato a zero sugli altri”. Al contempo crede anche che non dovrebbe mettere in mezzo questioni personali come sua figlia: “E allora che cosa avrebbero dovuto pensare mia madre, mio padre, mia sorella, i miei amici e tutta la mia famiglia mentre mi diceva tutto quello che mi ha detto?”.

Ci sarà una replica da parte di Sonia Bruganelli dopo le parole di Edoardo Tavassi?