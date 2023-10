Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Ottobre 2023

Grande Fratello

La serata di ieri è stata molto movimentata, partendo dalla frase criticata dal web di Giampiero Mughini il quale ha raccontato un retroscena sulla sua relazione con l’ex compagna. In seguito è diventato virale anche un video in cui Rosy Chin mescola la pasta per l’intera Casa con le mani. Successivamente, come sempre, anche Beatrice Luzzi è stata al centro dell’attenzione.

In un primo momento in maniera indiretta quando Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare a delle affermazioni molto forti sul conto dell’attrice. Tutto ciò è accaduto davanti a Ciro Petrone e Massimiliano Varrese:

“Lei si sente ancora più forte. Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni…lei se ne fo**e dei figli, di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non avrebbe mai detto che doveva finire qui”.

A una certa, ora, complici anche il vino e i festeggiamenti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati insieme sul divano. Come vediamo anche dal video qui sotto stanno parlando del più e del meno. A un certo punto, però, la gieffina fa una gaffe sullo sponsor del reality.

“Mai mangiato un mikado in vita mia, e mai ne mangerò” 😂😂😂😂😂😂 #grandefratello pic.twitter.com/wSYuiY023k — JustMe (@JustMe31111) October 21, 2023

“No una merendina…Mai mangiato uno e mai ne mangerò. Non ho mai mangiato un Mikado. Quando mi elimineranno dirà che non ho mai mangiato un Mikado in vita mia. Altra gaffe”.

Alla fine Beatrice Luzzi si è messa a ridere, ma la regia pare abbia staccato l’inquadratura. Il momento ha fatto molto divertire il web, in quanto negli anni non è la prima volta che gli spettatori assistono a una scena di questo tipo.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.