Andrea Sanna | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip 7 – Andrea e l’eliminato

Altra puntata bella intensa questa sera al GF Vip 7, dopo il terremoto dell’appuntamento di giovedì scorso con l’ammonizione a Edoardo Tavassi e l’espulsione di Donnamaria, oltre all’eliminazione di Davide Donadei. Anche sta settimana televoto bello intenso con Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Tutti e quattro sono stati protagonisti nel corso della settimana per differenti motivi al GF Vip 7. Andrea Maestrelli per il rapporto con Giaele De Donà, ma anche Daniele Dal Moro ha fatto discutere per i continui scontri e up & down con Oriana Marzoli, così come l’atteggiamento di alcuni vipponi nei confronti di Nikita Pelizon. Queste sono solo alcune delle tantissime dinamiche che hanno coinvolto i concorrenti.

Ma torniamo a stasera? Qual è stato il responso del televoto e chi ha dovuto abbandonare la Casa del GF Vip 7? Partiamo con il dire come si sono svolti i primi salvataggi. A tirare subito un sospiro di sollievo è stata Giaele. A seguire poi Nikita. Dunque al ballottaggio finale sono rimasti Andrea e Daniele. Infine ad abbandonare il programma è… Andrea!

Un risultato questo che tanti telespettatori del GF Vip 7 si aspettavano probabilmente. Al vippone non è rimasto che il famoso bussoloto, con la speranza di poter tornare in gioco. Soffermandoci sulle percentuali di voto possiamo dire invece che al comando troviamo Nikita con il 34% di voti. A seguire al secondo posto compare invece Daniele con il 33% di preferenze. Al terzo Giaele con 22%. Fanalino di coda Andrea con l’11%.

Dunque Andrea deve abbandonare la Casa del GF Vip 7. Siete contenti con questo risultato? Vi aspettavate qualcosa di differente? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci per altre news e curiosità sui protagonisti del reality.

