Isola, Sonia e Dario non si sopportano? La Bruganelli rivela cosa pensa del collega

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Intervista nello spazio di SDL.TV, Sonia Bruganelli ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Dario Maltese, collega di poltrona a L’Isola dei Famosi. Tra i due opinionisti non scorre buon sangue come ipotizza il web? L’ex moglie di Paolo Bonolis ha rivelato cosa pensa del giornalista.

Sonia Bruganelli rivela cosa pensa di Dario Maltese

Tra i programmi Mediaset attualmente in onda su Canale 5 c’è anche L’Isola dei Famosi, che quest’anno vede come conduttrice Vladimir Luxuria e come opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. E mentre procedono le avventure dei naufraghi tra sfide e nomination, l’opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto il punto della situazione in un’intervista nel canale SDL.TV.

Nella trasmissione condotta dall’ex volto di Uomini e Donne, Giovanna Abate, durante l’ultima puntata ha presenziato proprio Sonia Bruganelli. Alle domande di Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ha risposto con grande sincerità e ha voluto fare chiarezza anche sul suo rapporto con il collega Dario Maltese.

In queste prime puntate di Isola dei Famosi, specie dopo l’ultimo appuntamento di lunedì, c’è chi ha ipotizzato non ci sia grande simpatia tra loro. Questo dopo che i due hanno avuto uno scambio di battutine. Ma cosa ne pensa di tutto ciò Sonia Bruganelli? L’opinionista del reality show ha fatto sapere che in realtà le cose stanno diversamente, tirando in ballo anche la sua ex collega di poltrona al GF Vip, Adriana Volpe:

“Se io e Dario Maltese ci odiamo come scrivono? Sono rimasti ad Adriana Volpe. Lei e Dario sono tanto diversi eh, non li puoi confondere! Ovviamente io e Dario non ci odiamo, siamo diversi, ma ce lo diciamo”, ha spiegato Sonia Bruganelli.

E ancora l’opinionista ha detto: “Lui è un grillo parlante. Lui pensa di avere dei fan, ma in realtà sono quelli di Adriana Volpe che lo adorano. Un 60% di fan sono suoi, ma il restante 40% sono i fan di Adriana Volpe!“. Insomma una delle solite battute pungenti di Sonia Bruganelli. C’è quindi grande stima con Dario Maltese anche se sono molto diversi tra loro. In ogni caso tra loro c’è rispetto e se la pensano in maniera differente lo dicono come accaduto in puntata. Questione chiusa?