Sonia interessata a Bastianich? Lei smentisce: “Non è abbastanza ricco, non ci faccio niente”

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Nel corso delle nomination Matilde Brandi ha fatto una battuta a Sonia Bruganelli su una possibile affinità tra lei e Joe Bastianich. L’opinionista de L’Isola dei Famosi però ha detto di non provare interesse, con una battuta: “Non è abbastanza ricco, non ci faccio niente”.

Sonia Bruganelli su Bastianich

Ieri sera durante la puntata de L’Isola dei Famosi non ci siamo fatti mancare nulla tra infortuni, mancamenti improvvisi e questione Covid da risolvere. A lasciare la Playa Luce Caponegro ed è stato tempo anche di nuove nomination. E non si è fatta attendere anche qualche discussione in settimana e in diretta così come un confronto tra Matilde Brandi e Sonia Bruganelli.

LEGGI ANCHE: Vladimir Luxuria nomina Irama alla sua presunta ex Khady (VIDEO)

L’opinionista nel corso della puntata, di tanto in tanto, ha lanciato qualche frecciatina alla concorrente de L’Isola dei Famosi. Arrivata in zona nomination per fare il nome del naufrago che avrebbe voluto mandare al televoto, Matilde Brandi non è solo caduta, ma ha anche avuto modo di parlare proprio con l’opinionista Sonia Bruganelli.

La naufraga de L’Isola dei Famosi ci ha tenuto a fare un appunto su Joe Bastianich, spiegando come in realtà tra loro ci sia stato un dialogo mentre svolgevano le attività per la realizzazione del camino: “Un po’ d’interesse ce l’ha avuto”. Poi la battuta a Sonia Bruganelli: “E aggiunto, non per polemica, ma è una cosa carina. Vi vedrei bene insieme”, ha detto Matilde Brandi.

“A chi?”, ha domandato incuriosita Sonia Bruganelli. Così il collega Dario Maltese le ha fatto notare che il riferimento era per lei e Joe Bastianich. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha replicato con una battuta: “Non è abbastanza ricco, Matilde. Non ci faccio niente con Joe”. Matilde Brandi si è fatta una risatina, mentre la conduttrice Vladimir Luxuria non ha esitato a dire: “Ma è un’agenzia matrimoniale quest’Isola?”.

La conduttrice dunque ha smorzato la frase detta da Sonia Bruganelli dopo le parole della naufraga, chiedendo poi alla stessa chi intendesse nominare.