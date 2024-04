Isola dei Famosi, come sta Marina Suma: gli ultimi aggiornamenti dopo l’infortunio

NEWS

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi in una settimana ha avuto diversi infortuni (uno di questi ha costretto Francesca Bergesio a lasciare il programma), concorrenti colpiti dal Covid e qualche malore. Sonia Bruganelli in un’intervista ha dato qualche aggiornamento dopo il recente infortunio di Marina Suma. Ecco cosa sappiamo.

Isola dei Famosi, come sta Marina Suma

A SDL.TV Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista dove ha espresso le sue prime impressioni a una settimana dall’avvio de L’Isola dei Famosi. L’opinionista ha non solo parlato del rapporto con Dario Maltese, collega di poltrona, ma anche degli infortuni che si sono verificati a L’Isola dei Famosi.

Durante la puntata di lunedì Marina Suma si è fatta male e ha dovuto raggiungere i medici per dei controlli. Tutto si è verificato durante la prova immunità, quando l’attrice ha dovuto scontrarsi con Pietro Fanelli. Il duello si è dovuto svolgere due volte e proprio dopo il secondo tentativo Marina si è infortunata. La diretta de L’Isola dei Famosi in quel momento ha quindi subito un piccolo cambio di programma e costantemente Elenoire Casalegno ha informato lo studio dalla playa con degli aggiornamenti.

Ma oggi come Sta Marina Suma? Può riprendere la sua avventura a L’Isola dei Famosi? A parlarne come detto è stata Sonia Bruganelli: “Marina? Dalle notizie che ci hanno dato ieri sera so che stava meglio. Sicuramente si era molto spaventata. Per fortuna non sembra esserci niente di compromesso dal punto di vista fisico”.

Dunque da quel che si capisce, pare proprio che l’attrice possa presto tornare dai suoi compagni e proseguire il suo cammino a L’Isola dei Famosi. Non ci sono invece novità al momento per quanto riguarda Aras ed Edoardo. Entrambi (così come successo a Greta tornata poi in gioco) hanno riscontrato il Covid e al momento sono in infermeria. Resta dunque da capire se domani riusciranno a essere presenti in puntata.