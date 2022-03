1 GF Vip: Sonia Bruganelli tornerà?

A gennaio, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha annunciato che il prossimo anno non sarà opinionista del GF Vip: “…Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono…”, ha confidato in quella circostanza l’opinionista con l’ironia che da sempre la contraddistingue. Pochi giorni fa, invece, Adriana Volpe si è detta certa che in realtà la sua collega abbia solo “messo le mani avanti”, nel caso in cui non dovesse essere scelta da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality (QUI LE SUE PAROLE).

Adesso Sonia Bruganelli è tornata a parlare di questo a SuperGuida TV e ha in qualche modo replicato alle affermazioni fatte da Adriana Volpe: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…”

Lasciando in sospeso la frase. E a proposito del ruolo di opinionista il prossimo anno Sonia Bruganelli ha fatto sapere quale potrebbero essere le condizioni, lanciando una stoccata proprio alla sua compagna d’avventura: “Mio marito mi ha detto che non sarei adatta a ricoprire il ruolo di conduttrice. Ha perfettamente ragione. Non ho i tempi. Stare in televisione è un conto, fare la televisione è un altro. Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.

Ha concluso Sonia Bruganelli. Che ci sarà quindi occasione di vederla ancora sulla poltrona di opinionista? È tutto da vedere! Le sue dichiarazioni, però, non sono finite qui…