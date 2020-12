1 Anche questa sera al GF Vip, Sonia Lorenzini veste un abito già visto e indossato dall’influencer Chiara Ferragni (FOTO)

La puntata del GF Vip è nel vivo e come al solito non mancano gli argomenti di discussione. Uno tra tanti è il look scelto questa sera da Sonia Lorenzini. Come vi abbiamo accennato precedentemente questa sera la concorrente indossa un abito lungo firmato da Pierre Balmain, piuttosto costoso.

La scelta ha diviso l’opinione pubblica, che ha avuto qualcosa da ridire forse per il prezzo un po’ eccessivo. A quanto pare però questo vestito, esattamente come quello scelto per il suo ingresso nella Casa del GF Vip, l’abbiamo già visto ad un’altro amatissimo personaggio del web. Di chi parliamo? Dell’influencer amatissima in Italia e non solo: Chiara Ferragni.

A scovare il tutto è stato un utente del web che ha postato un collage di foto con le immagini a confronto. Come vedete nelle foto qui sotto Chiara Ferragni in passato ha indossato gli stessi abiti che abbiamo visto in queste settimane da Sonia Lorenzini. E ovviamente l’ironia dei fan del GF Vip non è mancata…

Un purosangue non fa mai a gara con i pony cit. #gfvip pic.twitter.com/G7JgUGQY4b — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) December 14, 2020

Che dire sembra proprio che Sonia Lorenzini stia prendendo spunto e ispirazione da Chiara Ferragni guru di molti influencer e non solo!