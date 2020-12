Il look di Sonia Lorenzini divide il web: ecco quanto costa il suo abito

1 Questa sera Sonia Lorenzini sfoggia un look che ha diviso il popolo del web. Ecco quanto cosa l’abito della gieffina

Come ogni puntata del GF Vip torna il consueto appuntamento con gli outfit dei vipponi. Ma stasera non vi parleremo del look di Elisabetta Gregoraci, come fatto fino ad oggi, ma quello della neo entrata Sonia Lorenzini.

I concorrenti il lunedì e venerdì sera amano indossare abiti sempre all’avanguardia e piuttosto costosi. Come dicevamo, ad attirare l’attenzione è quello dell’ex protagonista di Uomini e Donne. La giovane influencer questa sera indossa un abito lungo firmato da Pierre Balmain, uno dei brand più importanti fondato nel 1946. Ma non solo. Perché anche le scarpe di Sonia Lorenzini non sono passate inosservate. Le calzature sono griffate La Silla.

Qualcuno si sarà sicuramente chiesto quanto costa il suo abito e le sue scarpe. Ebbene grazie a Manuel Di Gioia, che aggiorna costantemente gli utenti di Twitter, ha reso noti anche i prezzi. L’abito di Sonia, di Balmain si aggira intorno a Euro 1.490, mentre invece le scarpe La Silla Euro 486.

Il look di Sonia Lorenzini ha scaturito qualche polemica tra gli utenti del web, forse per il costo eccessivo.

Parlando di dinamiche di gioco, intanto, la gieffina ha già fatto scoppiare alcune liti con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi e sta facendo un po’ fatica ad entrare nei meccanismi del gioco. Nonostante tutto, però, continua a non darsi per vinta e spera di poter chiarire con ognuno di loro. Il primo passo Sonia Lorenzini l’ha già fatto con Zorzi questa sera. Riusciranno a mettere da parte gli attriti?