Il dubbio di Sonia Lorenzini

Ieri sera Sonia Lorenzini è tornata a twittare sul suo account personale del social network. Qui la gieffina ha insinuato un dubbio su Maria Teresa e ha condiviso un video di pochi secondi in cui la Ruta si confronta con Dayane Mello. Proprio da questa conversazione la giornalista ha scoperto di essere stata nominata da Tommaso Zorzi, restando piuttosto sorpresa.

Intanto come dicevamo, Sonia Lorenzini, che non ha mai provato grande simpatia nei riguardi della showgirl e l’ha spesso attaccata (anche a seguito della squalifica di Filippo Nardi), su Twitter ieri ha condiviso un video della conversazione tra Maria Teresa Ruta e Dayane Mello, ponendosi delle domande. Ecco il pensiero dell’influencer sulla concorrente del GF Vip:

“Ma in che senso mi sono inventata la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe… Ero rimasta a Baccini. Maria Teresa che combini?”

"Inventato la storia di Filippo purché non litigassero" = detto che Filippo aveva influenzato Tommaso sulla nomination a Stefania. Cosa che Filippo sa perfettamente.

Il victim blaming fatto in casa non ti è bastato Sonia, vuoi continuare a fare figuracce fuori? #gfvip #tzvip pic.twitter.com/eiVzh4bYkm — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021

Non tutti, però, si sono trovati d’accordo con quanto postato da Sonia Lorenzini e qualcuno le ha fatto notare come sono andate realmente le cose, postando video e commenti. Qualcuno ha anche aggiunto come in realtà la gieffina abbia non poco frainteso le parole di Maria Teresa Ruta, tanto che la stessa influencer ha replicato: “Se così fosse ben venga .. ma queste parole mi sembrano molto chiare”

Se cosí fosse ben venga .. ma queste parole mi sembrano molto chiare — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) February 9, 2021

C’è chi ha anche aggiunto che 13 secondi di video estrapolati così non sono nulla in confronto al lungo discorso fatto da Maria Teresa. Per questo i vari fan del GF Vip hanno suggerito a Sonia Lorenzini di chiedere delucidazioni prima di parlare. Anche in questo caso, però, la gieffina è sembrata sicura:

“Ho fatto una domanda ‘Maria Teresa che combini?’ e ‘In che senso?’. Quindi metto un ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso. Fa lo stesso”

Ho fatto una domanda mariateresa che combini? E in che senso? Quindi metto un ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso ♥️ Fa lo stesso — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) February 9, 2021

Insomma questo video ha suscitato non poche polemiche e se una minima parte di pubblico si è detto d’accordo con lei, la maggior parte sono stati molto duri con il punto di vista di Sonia Lorenzini.

