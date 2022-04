1 Paura per Sonia Lorenzini

Sono ormai anni che il pubblico ha imparato a conoscere Sonia Lorenzini. Come qualcuno ricorderà l’influencer è diventata nota ai più dopo la partecipazione a Uomini e Donne, prima nelle vesti di corteggiatrice, e in seguito in quelle di tronista. Come se non bastasse solo lo scorso anno Sonia ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha saputo conquistare gran parte dei telespettatori e del web. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta facendo discutere i social.

Con dei post su Instagram infatti Sonia Lorenzini ha raccontato di essere stata male e di essere finita in ospedale. Visibilmente preoccupata e spaventata, l’ex tronista ha raccontato quello che è accaduto, e in merito ha dichiarato:

“Ho passato una tra le notti più brutte della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato che stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato stessi per avere un infarto, ho cominciato ad avere il respiro pesante, avevo un groppo sul petto, mi formicolavano le mani, mi girava la testa. Una roba del genere non mi era mai successa. Era come se non controllassi i miei pensieri e il mio corpo”.

Ma cosa ha avuto Sonia Lorenzini e come sta ora? Andiamo a scoprire cosa ha aggiunto l’ex Vippona.