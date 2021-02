1 L’outfit di Sonia Lorenzini

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e ormai la finale è sempre più vicina. Tra due settimane esatte infatti sapremo chi vincerà questa lunga edizione, che si concluderà ufficialmente lunedì 1 marzo. Questa sera nel mentre a tornare in studio sono gli ex concorrenti, e a sedere nel parterre dei Vipponi eliminati c’è anche Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ormai lasciato la casa di più di un mese, tuttavia la sua permanenza in casa ha lasciato il segno.

Nel mentre i fan della Lorenzini hanno immediatamente notato l’outfit che l’influencer ha scelto per questa nuova diretta del Grande Fratello Vip 5. Puntata dopo puntata infatti i look di Sonia non sono passati inosservati sul web, e anche stasera gli utenti si stanno chiedendo cosa stia indossando l’ex gieffina. Scopriamo dunque i dettagli sul bellissimo abito.

In occasione della nuova diretta del reality, Sonia Lorenzini, come ci svela lei stessa sui social, ha deciso di sfoggiare un meraviglioso vestito di Alexandre Vauthier, che ha un costo di 1321 euro.

Anche questa sera dunque l’outfit che la Lorenzini ha scelto per la diretta del Grande Fratello Vip 5 ha conquistato il cuore degli utenti sui social. Come ci stupirà Sonia per le ultime puntate? Lo scopriremo a breve!