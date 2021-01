1 Nel corso di una diretta su Instagram, Sonia Lorenzini svela un retroscena su quello che sarebbe accaduto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Non si è di certo risparmiata Sonia Lorenzini nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 5. Nonostante sia rimasta in gioco soltanto per pochi giorni, l’ex tronista si è subito fatta notare, e ben presto ha legato con gran parte dei concorrenti. In particolare l’influencer ha stretto amicizia con Dayane Mello, e inizialmente anche con Rosalinda Cannavò, nonostante successivamente tra le due ci siano state delle incomprensioni. L’attrice e la modella nel mentre fin dall’inizio del reality hanno fatto discutere per via del loro rapporto, che in molti pensano nasconda un sentimento molto più profondo dell’amicizia. Adesso ad intervenire sulla questione è proprio la Lorenzini, che qualche ora ha fa preso parte ad una diretta su Instagram con Chi. Nel corso della live, Sonia ha detto la sua sul legame tra Rosalinda e Dayane (svelando anche cosa ne pensa della Cannavò), affermando, come riporta blogtivvu:

“Mettiamo i puntini sulle ‘i’ così chiariamo questa cosa… anche quando le dico ‘vipera’ faccio una smorfia. Non è mai uscito dalla mia bocca la parola ‘ca**a’. Non ho detto nemmeno ‘ti spezzo le gambine’ ma ‘ti sego le gambine’ inteso come t’intralcio il percorso. Io mi assumo la responsabilità delle cose che dico. Ho detto che è una falsa. Io ho aiutato Rosalinda e Dayane ad avvicinarsi ma tra loro c’era già un distacco prima che io arrivassi. C’è un’amicizia ma non credo che ci sia qualcosa di più a livello sentimentale. Non penso che nascerà mai una storia d’amore e le cose sono un po’ caricate visto che una delle due ha percepito che la cosa da fuori piace e funziona. Dayane era stanca di fare un percorso con così tanto tempo da dedicare a qualcun altro perché le succhiava le energie positive”.

Ma non è tutto. Sonia Lorenzini infatti successivamente ha anche svelato un retroscena su quello che sarebbe accaduto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello durante la notte del 27 dicembre. L’ex tronista infatti ha ammesso di aver sentito degli strani rumori in stanza, e a quel punto si è ipotizzato che l’attrice e la modella si fossero scambiate un bacio. Adesso però la Lorenzini fa chiarezza sulla situazione, e in merito svela:

“Cosa è successo il 27 dicembre? Non lo saprà nessuno. Non te lo racconto… i fan delle Rosmello mi hanno fatta fuori ed io dovrei parlare? Ho sentito dei rumori vicino al loro letto, ero a venti centimetri. Non sto dicendo che si son baciate ma ho sentito rumori ed ho aperto gli occhi di scatto ma non credo che ci sia qualcosa… credo ci siano stati dei baci a stampo”.

Come se non bastasse Sonia Lorenzini, sempre nel corso della diretta, ha anche fatto chiarezza sul presunto flirt con Andrea Damante. Rileggiamo le sue parole a riguardo.