Nel primo pomeriggio Sonia Lorenzini scopre che il primo aereo in realtà era indirizzato a Stefania Orlando: le reazioni (VIDEO)

Giornata di aerei in vista del Natale sopra la Casa più spiata d’Italia. Questo il regalo di alcuni fan nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip. C’è stato però un disguido, poiché questa mattina è arrivato un messaggio per Stefania Orlando, ma Sonia Lorenzini era sicura fosse indirizzato a lei.

Questa la frase scelta dai fan di Stefania: “SO vali più di ciò che pensi – Viperelle”. Proprio le lettere ‘SO‘ hanno tratto in inganno i vipponi, che hanno così festeggiato il momento insieme a Sonia Lorenzini anziché Stefania. L’ex tronista di Uomini e Donne si è commossa fino alle lacrime. Gli ammiratori di Stefania Orlando, nel frattempo, si sono mobilitati suoi social e hanno chiesto agli autori di svelare la verità.

In attesa che ciò avvenisse però una fan si è appostata fuori dalla Casa del Grande Fratello e ha deciso di correre ai ripari, proprio nel momento in cui stava aspettando il vero aereo di Sonia Lorenzini:

La ragazza ha urlato: “Stefy l’aereo viperelle era per te”

Non avendo recepito il messaggio, è stata poi Stefania Orlando a dare la notizia a Sonia Lorenzini, che esultava per aver ricevuto due aerei in un giorno: “Ti devo dare una brutta notizia viperelle non era tuo, ma era per me”. Mentre la bionda showgirl ha ringraziato la ragazza fuori per averla avvisata, Sonia ci è rimasta un po’ male: “Non ci credo…Ah! Quindi ne ho ricevuto solo uno, ma no…che sfig***. Non era per me il primo aereo”.

Tra l’altro Stefania Orlando oggi ha fatto il pieno, in onore del suo compleanno: per lei sono arrivati ben tre messaggi dall’esterno, tra cui una dedica di suo marito Simone e della sua cagnolina Margot. Si è così ristabilito l’ordine e i fan della conduttrice hanno festeggiato sui social.

Stefania Orlando, nonostante tutto, ha voluto tendere la mano a Sonia Lorenzini (a seguito delle incomprensioni) e visto che ci è rimasta male ha detto di voler condividere l’aereo con lei, come segno distintivo di pace.